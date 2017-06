Revés a les clavegueres de l'Estat: imputen el Príncep de les Tenebres

Última actualització Dijous, 29 de juny de 2017 19:00 h

Mauricio Casals torna a esquitxar-se en un cas de corrupció

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Revés a les clavegueres de l'Estat: el president del Grup Planeta i del diari La Razón, Mauricio Casals, conegut com a Príncep de les tenebres, ha estat imputat pel titular del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, després d'una querella presentada per la Fiscalia Anticorrupció.

Comparteix Tweet

URL curta



L'home que va fer d'intermediari entre Mariano Rajoy i Luís Bárcenas, i l'home a l'ombra de moltes operacions obscures contra Catalunya, Mauricio Casals ha estat imputat i se'l torna a investigar pels delictes de frau en subvencions, insolvència punible, falsedat documental i tràfic d'influències per una de les seves empreses, Zed Worldwide, que es dedica al món dels videojocs i que va caure en fallida el 2014. Casals és també vicepresident del grup Atresmedia, que inclou a les cadenes Antena 3 i La Sexta.

En total s'investiga el destí de 70 milions d'euros que va obtenir l'empresa a través de crèdits tous per a R+D que va concedir el Ministeri d'Indústria a la companyia tecnològica entre 2010 i 2015 (governs de Zapatero i Rajoy). Fonts de la investigació precisen que el paper de Casals era pressionar, suposadament, al Govern per aconseguir els crèdits tous per Zed Worldwide que després eren desviats a altres empreses.

Notícies relacionades