Última actualització Dijous, 29 de juny de 2017 20:15 h

Ni Barcelona, ni el País es pot permetre una vaga sistèmica en el transport públic, el govern de Colau-Collboni no pot amagar-se de les seves responsabilitats

ACN Barcelona .- Els treballadors del Metro de TMB han decidit en l'assemblea d'aquest dijous que es mantingui l'actual calendari d'aturades durant tots els dilluns laborables de manera indefinida i hi han afegit la Diada (11 de setembre) i la Mercè (24 de setembre), a més "prolongacions" de l'horari de vaga els dies que coincideixin amb els partits de futbol del FC Barcelona com a equip local (preferentment de la Lliga de Campions). Segons els sindicats, l'assemblea de treballadors ha decidit per "àmplia majoria" reforçar el calendari de vagues fins que les "reivindicacions" de la plantilla es reflecteixin en les propostes de conveni col·lectiu que faci la mediació del Govern o la direcció de Metro de TMB. Fins llavors, els sindicats no portaran a l'assemblea cap proposta de conveni col·lectiu per sotmetre-la a la votació dels treballadors.

Els treballadors del Metro han decidit aquest nou calendari d'aturades en una assemblea aquest dijous a les Cotxeres de Sants que s'ha celebrat en un torn de matí a les 9.30 hores i un torn de tarda a les 16.00h. Durant l'assemblea, s'ha acordat que els sindicats sotmetran a la votació de la plantilla una proposta de conveni quan decideixin que "les reivindicacions marcades en la plataforma de treballadors siguin assolides".En aquest sentit, la direcció de TMB ha lamentat aquest dijous en un comunicat que "per segona vegada aquest mes de juny, els treballadors de Metro han estat convocats a una assemblea en què no se'ls permet valorar la proposta de conveni sorgida del treball conjunt de les parts amb la mediació de la Generalitat".La direcció de TMB assegura que ha tingut "un tarannà flexible, dialogant i responsable" durant la negociació "que l’ha portat a realitzar el màxim esforç possible per atendre les reivindicacions de millores laborals de la plantilla sense hipotecar les millores en el servei que reclamen els usuaris i la ciutadania".