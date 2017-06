Serà el darrer acte a Catalunya de la Fundació Princesa de Girona?

Última actualització Divendres, 30 de juny de 2017 05:00 h

Acte surrealista a Girona: El monarca coincideix amb el president de la Generalitat a l'acte d'entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona en ple procés cap a la independència

Felipe VI ha destacat que els valors "que han engrandit Catalunya", i que han estat "la base del seu progrés" també han impulsat "tot Espanya". El Rei ha entregat aquest dijous els Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi), un acte on ha coincidit amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Durant el seu discurs, Felip de Borbó no ha fet cap referència explícita al procés ni al respecte a la Constitució –a diferència de Madrid- i ha volgut subratllar el seu "compromís" amb Catalunya. En definitiva no s’ha atrevit a dir a Girona el que si va dir a Madrid.

"Vol dir creure en aquesta terra i estimar-la", ha dit. Gairebé tot el seu parlament, però, ha girat al voltant del talent dels joves i en els reptes i incerteses laborals que se'ls plantegen. D'entre ells, ha destacat la necessitat que hi hagi "lideratge polític" i "un important grau de consens" per adaptar el marc educatiu i la legislació laboral als canvis tecnològics.El rei d'Espanya s'ha permès una llicència al principi del seu parlament, aprofitant que es trobava a Girona. "Sé que no és una manera massa ortodoxa de començar, però que abans que res deixeu-me felicitar el Girona per l'ascens a primera divisió", ha dit.A partir d'aquí, discurs cenyit a l'ocasió i, a diferència d'altres edicions, amb gairebé cap referència a Catalunya. A Girona, a l'acte anual d'entrega dels Premis de la FPdGi, Felip de Borbó ha coincidit amb el president de la Generalitat. Però després del discurs d'ahir a Madrid, on el rei sí que va reclamar explícitament respecte a la llei i a la Constitució, avui el monarca ha deixat de banda la política i s'ha centrat més en els vincles emotius. I aquesta part del parlament, l'ha feta en català.Toni Bruel, Coordinador General de Cruz Roja Española, Adela Cortina, catedràtica d'Ètica de la Universitat de València, Consuelo Crespo, ex presidenta d'UNICEF España, Bernardo Hernández, emprenedor, inversor i executiu del sector tecnològic, Franz Heukamp, director general IESE, Rafael Moneo, arquitecte, Sebastián Mora, Secretari General Cáritas, Sito Pons, ex pilot de motociclisme, Dolores Redondo, escriptora, Premi Planeta, Josep Roca, sumiller Celler Can Roca, Javier Rodríguez Zapatero, ex President de Google Españai Lluís Torné, director de l'Institut de Ciències Fotòniques