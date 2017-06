Iceta equipara el referèndum amb la fi del món i la venda de refugis nuclears

Última actualització Divendres, 30 de juny de 2017 11:15 h

El primer secretari avisa que es parla d'una votació que "no es farà"

Miquel Iceta ho té clar, no hi haurà urnes l'1 d'octubre. En l'entrevista d'avui d'Els Matins de TV3, el primer secretari dels socialistes catalans ha exhibit el discurs més sarcàstic contra el referèndum i el Govern, equiparant la votació amb la fi del món i la venda de refugis nuclears.

Davant les preguntes sobre el paper que tindrà el PSC si els alcaldes cedeixen espais locals per al referèndum, el socialista ha respost "cedir a qui?" per reblar que "el referèndum del qual se'n parla tant, està convocat? Se sap alguna cosa? No tenen ni urnes, em recorda quan a l'any mil es parlava de la fi del món, es va discutir sobre què hauríem de fer quan arribes. I quan va arribar l'any no va succeir". El primer secretari ha insistit, "això és com quan les empreses nord-americanes que venien refugis van fer l'agost venent-ne", fent al·lusió al període de la Guerra Freda, quan l'amenaça nuclear va provocar que milions de ciutadans dels Estats Units compressin refugis amb el temor de rebre un atac de la Unió Soviètica.

Mofa de la mobilització

L'acte que demà organitzen l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) amb els alcaldes i alcaldesses de Catalunya per mostrar el ferm compromís del món local amb la celebració del referèndum de l'1 d'octubre és poca cosa per a Iceta, que el considera com u acte on "Pinten que comencen coses noves, i demà passat estarem com estàvem". El líder del PSC "no s'imagina" cap alcalde del partit prenent un acord que vagi contra la llei per un referèndum que "ni es produirà".