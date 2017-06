L'Ajuntament de Barcelona blinda la contractació de familiars com a càrrecs de confiança amb un nou codi ètic

Última actualització Divendres, 30 de juny de 2017 14:20 h

No hi ha cap vot

El codi ètic, que ha comptat amb els vots a favor de Barcelona en Comú, PSC, Cs, ERC, el PPC i el regidor no adscrit, l'abstenció del Grup Demòcrata (PDeCAT) i el vot contrari de la CUP, és d'obligat compliment per a les 480 persones que exerceixen com a càrrecs electes, personal eventual, directors i gerents municipals. Entre les mesures que incorpora el text hi ha la prohibició de rebre regals de més de 50 euros, fer viatges injustificats i establir un règim de sancions. Estableix que han de passar un mínim de dos anys abans de poder treballar en empreses que hagin estat relacionades amb l'Ajuntament i publicar el patrimoni.

Jordi Martí, del Grup Demòcrata, ha denunciat la "poca credibilitat" del govern de Colau en matèria d'ètica i transparència. El regidor s'ha preguntat si aquest text "impedirà que continuï contractant familiars", com el cas de les parelles de Gerardo Pisarello i Eloi Badia que també treballen per l'Ajuntament.