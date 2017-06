La venjança del PP l'endemà que el Parlament anul·li les sentències franquistes

Última actualització Divendres, 30 de juny de 2017 18:00 h

Els populars veten una iniciativa per reconèixer les víctimes de la dictadura presentada per ERC

ACN Madrid .- El govern espanyol ha tombat una Proposició de Llei presentada pel grup parlamentari d’ERC al Congrés dels Diputats per reconèixer totes les víctimes de la dictadura i per a la recuperació de la memòria històrica. El PP ha tombat la iniciativa i considera que aquest debat no ha d'arribar al plenari de la cambra baixa. Aquesta era la segona vegada que el grup d’ERC impulsava aquesta proposta. En la primera ocasió, el govern la va frenar argumentant que calia modificar els pressupostos.

ERC va canviar el redactat i la va tornar a presentar, afegint que la llei podia entrar en vigor un cop aprovats els següents exercicis per no comprometre l'estabilitat pressupostària. Tanmateix, la iniciativa ha topat de nou amb el ‘no’ del govern espanyol i també de la Mesa del Congrés (on PP i C’s tenen majoria).



El portaveu adjunt de la formació al Congrés, Gabriel Rufian, ha comparat l'actitud del Congrés amb la del Parlament, on aquest dijous es va acordar per unanimitat anul·lar les sentències del franquisme. Per tant, en aquesta ocasió, el PPC hi va votar també a favor.

"Ahir el Parlament va dignificar la memòria republicana antifeixista. Avui el Congrés ho refusa. La neutralitat davant d'això és miserable", ha publicat al seu compte de Twitter.

