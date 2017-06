Última actualització Divendres, 30 de juny de 2017 17:00 h

Diu que l'article 155 ja s'hauria d'haver usat el 9N

L'escalada d'amenaces per part de l'unionisme ha experimentat un enduriment del to durant les últimes setmanes entrant en una espècie de voràgine competitiva per veure qui és més patriota, qui té més pebrots i qui la diu més grossa. De moment, quan semblava que Miquel Iceta avançava per la dreta al PP i es col·locava primer en aquesta trista lluita, l'exministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo ha fet un pas més.

Durant una entrevista a RNE i recollida per diferents mitjans, l'exdirigent popular ha dit que si el referèndum finalment no es fa i, llavors, la Generalitat declara unilateralment la independència, s'hauria de "desallotjar al Parlament de Catalunya i inhabilitar a la seva presidenta, Carme Forcadell, així com als consellers que signessin els decrets o qualsevol declaració" favor de la ruptura de Catalunya amb l'Estat espanyol.

Tals afirmacions les ha legitimat perquè veu "preocupació per la situació a Catalunya", i ha afirmat que l'Estat "ha deixat el terreny lliure" perquè hi hagués "un discurs únic separatista" i ha retret a Rajoy que no apliqués l'article 155 per acabar amb el 9N.

