Els socis de l'entitat aproven un manifest on reclama "fermesa" a entitats, institucions, partits i alcaldes pel referèndum

ACN Barcelona .- Els socis d'Òmnium Cultural han aprovat un manifest on adverteix el Govern que l'entitat serà "exigent" amb l'executiu perquè garanteixi el dret a l'autodeterminació i l'aplicació del resultat del referèndum. El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, acompanyat de la Junta Directiva i les territorials de l'associació, ha llegit un text que interpel·la directament l'executiu: "No acceptarem ni ens farem còmplices de dilacions ni rebaixes al mandat democràtic".

A més ,el manifest reclama "fermesa" tant a entitats com a institucions, partits i alcaldes per garantir el referèndum, així com la proclamació de la República en cas que guanyi el 'sí'. Òmnium ha celebrat aquest divendres a la tarda la seva Assemblea General al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).