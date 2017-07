Última actualització Dissabte, 1 de juliol de 2017 11:50 h

En una entrevista al diari austríac 'Salzburger Nachrichten el president de la Generalitat creu que l'Estat només podrà impedir la independència de Catalunya si fa una proposta millor per als catalans

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat en una entrevista al diari austríac 'Salzburger Nachrichten que' "l'única possibilitat que té l'Estat espanyol d'impedir la independència de Catalunya és fer una proposta millor per a la ciutadania", en cap cas, ha dit, la utilització de la força. Segons Puigdemont, l'Estat "no té cap proposta per a Catalunya" i es mostra preocupat que "faci un mal ús del seu poder i sobrepassi els límits de l'estat de dret, però si ho fa, "ja haurà perdut". Puigdemont explica que si l'1 d'octubre guanya el 'sí' "haurem d'actuar com un Estat des del primer moment", amb "una fase de transició fins que s'aconsegueixi 'de fet' el reconeixement internacional de Catalunya com a estat independent".

Durant la conversa amb l'editor en cap del rotatiu, Manfred Perterer, feta al Palau de la Generalitat, el president Puigdemont insisteix que "no pensem renunciar” a que els catalans decideixin el futur del país en el referèndum de l'1 d'octubre, perquè hi "estem legitimats democràticament”. I recorda que "l'autodeterminació i la llibertat de pensament són drets fonamentals reconeguts per l'Estat espanyol”.

Segons Puigdemont, l'ús de la força seria una derrota per part de l'estat perquè "es tracta d'una lluita entre els partidaris de la democràcia i les forces que no volen que exercim el nostre dret a l'autodeterminació", ha dit. En un comunicat, el cap del Govern destaca en l'entrevista que el Govern també està "preparat per acceptar que guanyi el 'no' i es pregunta si l'Estat espanyol ho està per acceptar que ho faci el 'sí'.

Carles Puigdemont explica que "si l'1 d'octubre els catalans decideixen que hem de ser independents haurem d'actuar com un Estat des del primer moment". Primer, diu, "hi haurà una fase de transició fins que s'aconsegueixi 'de fet' el reconeixement internacional de Catalunya com a estat independent".

Preguntat en aquest context pel paper que ha de jugar la Unió Europea davant del procés català, Puigdemont reitera que Brussel·les no es pronunciarà fins que tiri endavant la independència, però insisteix que "l'interès de la UE i del mateix Estat espanyol hauria de ser que seguim sent membres de la UE, perquè Catalunya és un contribuent net i, per tant, és de l'interès de tots els altres contribuents nets que un país fort com Catalunya també en sigui membre". "Tenim 7,5 milions d'habitants que no volen deixar de ser ciutadans de la Unió Europea", insisteix el president.

En l'entrevista el cap del Govern insisteix en la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent i recorda també que "el procés cap a la independència no fa por als inversors estrangers", com demostra el fet que "no deixem de batre un rècord rere un altre". En aquest sentit recorda que Catalunya concentra més del 30 per cent de les inversions estrangeres que rep l'Estat espanyol.