El municipalisme no té por i s'erigeix com la garantia del referèndum

L'AMI i l'ACM recullen el compromís dels ajuntaments catalans perquè l'1-O els ciutadans del país puguin decidir el seu futur polític

ANÀLISI - @JoanSole_ - Deia Mark Twain que la història no es repeteix, però rima. El quatre d'octubre del 2014 la Generalitat presidida per Artur Mas acollia 920 municipis catalans compromesos amb la consulta del 9N. Quasi tres anys després, el municipalisme català, aglutinat per l'Associació Catalana de Municipis i l'Associació de Municipis per la Independència, han repetit la crida, però aquest cop per compromete's des del Paranimf de la Universitat de Barcelona per posar les urnes l'1 d'octubre i fer vinculant el resultat.

Ha canviat l'emplaçament, i també la determinació. Uns 600 alcaldes i alcaldesses del país s'han conjurat avui a la Universitat de Barcelona per junts fer front al gran repte democràtic de la història recent de Catalunya, votar mitjançant el referèndum anunciat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el futur polític del país. El debat, que en condicions normals hauria de confrontar les postures del 'Sí' i el 'No', acaba interpel·lant directament al deure democràtic dels representants dels municipis: permetre el dret a vot o blanquejar l'hostilitat i la bel·ligerància de l'Estat?.

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Neus Lloveras, i el president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, responen a la pregunta defensant la col·laboració i la fermesa del món local per posar les urnes en un moment on, segons Buch, amb unitat "som imparables": "la democràcia és fidelitat al poble i a la seva voluntat":

El manifest municipal, llegit per l'exalcalde d'ICV de Cerdanyola, Antoni Morral, mostra el suport a la voluntat expressada al Parlament de Catalunya i la Generalitat per fer possible la votació i encoratja les dues institucions a fer efectiva la celebració i aplicació del resultat. En aquest sentit, els municipis es predisposen a col·laborar i cedir al Govern els locals habituals per als processos electorals, a la vegada que expressen el seu "compromís cívic i democràtic" en no fer un pas enrere davant qualsevol atac que articuli l'Estat contra el referèndum.

El pacte que els ajuntaments han signat amb el referèndum arriba en un moment on l'hostilitat i la bel·ligerància de l'Estat contra el camí emprès per les institucions catalanes augmenta la seva intensitat. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a combatre "l'Estat d'amenaça, amb l'Estat d'esperança. Contra l'Estat de la por, l'Estat de dret", per reblar que "ens tenen por per allò que podem dir i decidir" i carregar durament contra les "personalitats" que s'oposen al referèndum perquè el procés català, a diferència de la transició espanyola, "no va de les personalitats a les persones, sinó de les persones a les personalitats" i corregir la importància dels ciutadans, "les veritables personalitats del país són les que l'1-O emetran la seva opinió amb una arma tan poderosa com és un paper amb una de les dues opcions, el 'Sí' i el 'No'". Puigdemont avisa que per a l'Estat "fem nosa i por, i més que en farem per allò que podem dir i decidir", i acusa l'Estat de tractar els ciutadans del país com de "primera o segona" segons la resposta que es dóna sobre la pregunta del referèndum: "per això diem prou":

Les garanties de l'1-O

És l'última carta que li queda a la direcció de Catalunya en Comú i Catalunya Sí Que Es Pot per no donar suport al referèndum, quines garanties ofereix la Generalitat perquè la votació sigui vinculant? Resposta del president, la garantia és el compromís del món municipal per fer el referèndum. Dimarts vinent, 4 de juliol, el Govern presentarà al Teatre Nacional de Catalunya un acte on pretén esvair tots els dubtes que pot plantejar la votació de l'1 d'octubre. La jornada servirà per encetar oficialment la campanya de difusió i explicació del referèndum per tot el territori, i ho farà amb la capital del país, Barcelona, al marge. Si l'any 2014 l'ajuntament governat per Xavier Trias acompanyava l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, en l'acte de suport a la consulta del 9N, avui era la gran absència.