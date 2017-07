Error d'Arrimades, pronostica un augment del 6% de la participació del referèndum

En Capablanca Serra de l´Obac Serra de l´Obac

1 de juliol de 2017, 18.52 h

És que aquesta senyora és de lletres. Deunidó també vosaltres ... és que sou uns tikismikis eh!!! Trobeu errors en tot el que diuen els pobres unionistes. és que mira que sou la pell del Diable. De totes formes millor per la Sra Arrimadas que cada vegada que parli de la participació que hi haurà al referèndum s´equivoqui de 5% o més, perquè d´aquesta manera, l´1-O no s´endurà un disgust del quinze, perquè s´haurà acostat a la participació que hi haurà, més o menys rdel 65 ... Llegir més