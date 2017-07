[Vídeo] El moment més contundent del discurs de Puigdemont en defensa del referèndum

Última actualització Dissabte, 1 de juliol de 2017 18:00 h

L'acte municipalista en defensa del referèndum destapa la versió compromesa del president

El president de la Generalitat es manté ferm en la convocatòria del referèndum. La intervenció del cap de l'executiu en l'acte de compromís del món local amb el referèndum convocat per l'AMI i l'ACM, que ha reunit més de 500 alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya, ha mostrat la discursiva més contundent de Puigdemont per fer front als poc més de tres mesos per a la votació.

Durant la intervenció, el president Puigdemont ha destapat com el Gobierno ha passat "de la befa a l'amenaça, a l'Estat d'amenaça" per despullar la demostració de l'Estat de por que s'ha apoderat que qui creia que ho tenia tot controlat" per col·locar en debat entre la tria d'"arnes o urnes" i detallar: "arnats de la democràcia que roseguen el vestit de la democràcia, o les urnes que reforcen la democràcia. O arnes o urnes, i votarem".

El cap de l'executiu ha reblat que l'Estat "ens té por, perquè els falla el més important, que és la gent", i etzibar que "tenen por del que puguem dir i del que puguem decidir. I quan un Estat fa tot el possible per impedir que les persones ens expressem, no només és la demostració d'una gran impotència i del temor a les decisions que pugui prendre el poble, sinó que, sobretot, és l'expressió d'un Estat que té al·lèrgia i intolerància a les urnes". En al·lusió als nous moviments polítics, el president ha recordat com per "primera vegada" en la democràcia espanyola, hi ha un procés polític transformador que ve de baix, de les persones, cap a dalt: "i això és el que paralitza".

