L'Ajuntament de Barcelona, de liderar la defensa de la consulta del 9N a no comprometre's amb el referèndum

Última actualització Dissabte, 1 de juliol de 2017 19:15 h

El consistori de la capital catalana és el gran absent de la jornada municipalista a favor del dret a decidir

8 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'anunci del referèndum demana un posicionament clar a favor o en contra de la votació, de la mateixa manera que l'any 2014 més de 900 alcaldes van donar suport des del món municipal a la consulta del 9N, aquest cop el municipalisme ha repetit aquest gest amb l'acte d'avui a la Universitat de Barcelona on el gran absent ha estat l'Ajuntament de Barcelona.

Semblava que amb un ajuntament governat per un partit que s'autoanomena sobiranista el suport al referèndum estaria garantit, però des que l'equip d'Ada Colau va arribar al consistori de la capital catalana no només no s'ha fet cap gest ferm en favor del dret dels catalans de votar, sinó que, a més, ha desmentit promeses electorals com la de consultar a la ciutadania de Barcelona si volen que la ciutat formi part de l'Associació de Municipis per la Independència, votació que mai s'ha anunciat ni intentat tramitar.

Del suport de Trias al silenci còmplice de Colau

Si alguna cosa no se li pot retreure a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, fou el seu compromís per posar el consistori a disposició de la Generalitat perquè els veïns de la ciutat poguessin votar en la consulta del 9N que va esdevenir procés participatiu. El silenci de Colau, amb un clar càlcul electoral, fa que Barcelona en Comú, i de retruc el nou partit, Catalunya en Comú, siguin còmplices de l'oposició que fan PP, PSC i C's en contra del referèndum.

Colau, que com a candidata a l'alcaldia va defensar amb vehemència el dret a decidir dels catalans i, durant la campanya del 9N va criticar que el govern d'Artur Mas no seria prou valent per a posar les urnes, ha posat l'ajuntament en una posició difícil d'explicar com a representant institucional de la capital catalana.

Notícies relacionades