Un important “think tank” del EUA en defensa del dret d’autodeterminació de Catalunya

Última actualització Diumenge, 2 de juliol de 2017 05:05 h

L’Institute for Human Studies (IHS) pública un article del doctor en ciències polítiques per la Universitat de Yale, Jason Sorens, titulat, “Trencant Espanya: Secessió i drets individuals”

La independència de Catalunya ja fa temps que ha deixat de ser una simple qüestió nacional per esdevenir subjecte d'anàlisi i debat per part de fundacions i centres de pensament d'arreu del món. El darrer exemple, el cas del think tank liberal llibertari nord-americà Institute for Human Studies (IHS). Aquesta fundació defensa els drets civils, el govern limitat i l'economia de lliure mercat. A nivell català, comparteix principis fundacionals amb el col.lectiu liberal sobiranista Catalans Lliures. Ahir va sortir publicat al portal del seu projecte Learn Liberty l'article titulat "Trencant Espanya: Secessió i drets individuals". L'autor és Jason Sorens, Professor del Departament de Govern del Dartmouth College i Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Yale. També és president d'Ethics and Economics Education a Nova Anglaterra i vicepresident del projecte Free State, un moviment polític fundat el 2001 que busca convertit l'estat de New Hampshire en el bastió del llibertarisme americà.

.- "La gent no parla gaire del dret a l'autodeterminació, però és especialment rellevant. Si hom viu en un país occidental, el seu govern disposa del 40-60% dels seus ingressos, els manté subjectes a milers d'estatuts penals i regula les seves vides, des de les seves relacions familiars més íntimes fins els seus contractes al mercat. La relació amb el nostre govern és, tant si ens agrada com si no, la relació més significativa de la nostra vida: al cap i a la fi, ningú més té la facultat o l'autoritat legal per condemnar-vos a la presó. Per tant, per què no hauríem de procurar que la nostra relació amb el govern fos el més consensual possible? (...) Partint de la premissa que és més just permetre que els ciutadans visquin sota aquell govern que escullin, podem trobar-hi el sentit a resoldre controvèrsies sobre la sobirania a través d'un referèndum. Si un nombre major de catalans prefereixen viure en un estat català a viure a l'estat espanyol, és preferible permetre la independència.""En el cas de Catalunya i Espanya, és difícil argumentar que Catalunya pot violar més drets que Espanya. Hi ha un partit marxista independentista al Parlament de Catalunya, però també hi ha un partit semi-marxista més gran, Catalunya Sí Que es Pot, que s'oposa a la independència, i hi ha també molts més extremistes de dretes en la lluita contra la independència que en l'entorn independentista. A més, la coalició secessionista catalana ha anunciat que, després de la independència, tots els ciutadans catalans tindran dret a la doble nacionalitat i conservaran la seva nacionalitat espanyola. Aquesta és una iniciativa important del govern català perquè redueix les raons legítimes d'aquells qui s'oposen a la independència per considerar-la una injustícia.". Una llei que proclama la indivisibilitat de l'estat és una llei injusta perquè no permet als ciutadans retenir o retirar el seu consentiment: els obliga a estar sotmesos a un sistema legal al qual mai es van subscriure. (...) Els catalans que van votar a favor de la Constitució espanyola no són, en bona mesura, els mateixos que votaran per la independència ara. Una generació anterior no pot vincular a una generació futura. No puc prendre decisions polítiques ara que vincularan a la meva filla en unes dècades. (..) No es pot obligar a que algú continuï sent una part del seu grup o del seu estat contra la seva voluntat" "En conclusió, com més treballi Catalunya per garantir el respecte als drets de tots els ciutadans després de la seva independència, amb més seguretat podrem reconèixer la independència de Catalunya després d'assolir majoria en un referèndum.