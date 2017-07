La Vanguardia no accepta que el Sí guanyarà el referèndum amb un 53,06%

Última actualització Dissabte, 1 de juliol de 2017 21:30 h

Malgrat el boicot dels partits unionistes, la participació va en augment i supera en 12 punts el 9-N.

Més del 54% dels catalans estan disposats a participar en el referèndum unilateral que el Govern vol celebrar l'1 d'octubre –un percentatge molt més elevat que el 9 de novembre del 2014, quan la participació va ser del 42%-, percentatge que anirà en augment vista la voluntat majoritària dels catalans de votar. Segons una enquesta de GAD3 feta entre el 23 i el 29 de juny i que publicarà aquest diumenge 'La Vanguardia'. Un 53,06 % dels electors donaria suport a la independència i un 46,94 votaria en contra de la secessió, (les dades de La Vanguardia no ho són en clau referèndum).

Més del 57% dels enquestats aposta per reinterpretar la Constitució o per reformar-la com a sortida al conflicte i un 62% dels consultats pensa que el govern espanyol hauria de permetre la celebració del referèndum, en comptes de recórrer als tribunals (cosa que troba correcte un 16,6%) o de suspendre l'autonomia (opció que només un 10,8% dels catalans considera acceptable).A la pregunta sobre com acabarà el procés sobiranista, gairebé un 60% dels consultats preveu que, o desembocarà en unes noves eleccions (28,7%), o que donarà pas a una negociació entre la Generalitat i el govern espanyol (28,5%). Només un 17,4% contempla la possibilitat que Madrid suspengui l'autonomia, i menys d'un 12% dels enquestats creu que el desenllaç final del procés serà la independència de Catalunya.