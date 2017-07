La Vanguardia certifica que la participació serà la garantia del referèndum

Última actualització Diumenge, 2 de juliol de 2017 12:25 h

Segons l'enquesta que publica avui, més de la meitat dels catalans anirà a les urnes

ANÀLISI - @JoanSole_ - Dimarts vinent, al Teatre Nacional de Catalunya, el govern de la Generalitat posarà la primera pedra de la campanya del referèndum amb l'objectiu fixat d'explicar les garanties de la votació de l'1 d'octubre. Amb l'oposició concentrada en restar-li importància a la votació i assegurant que es tracta d'un procés fosc, l'executiu català intentarà posar llum sobre qüestions com la llei que empararà la votació, quan serà la convocatòria, quin serà el cens electoral, l'administració electoral i com involucrarà organismes i observadors internacionals.

En condicions normals, a poc més de tres mesos per al referèndum, les campanyes del 'Sí' i el 'No' ja faria temps que estarien em marxa. Tanmateix, la nul·la disposició de l'Estat per resoldre l'atzucac polític mitjançant les urnes, i deixar així la via judicial, ha comportat que avui el país es trobi immers en un debat sobre el dret dels catalans a decidir el futur polític del seu país o, per contra, amb el deure d'acceptar i blanquejar l'ús que fa l'Estat de les clavegueres policials, judicials i mediàtiques per evitar que una part del seu territori es pronunciï.La qüestió que ocupa gran part del debat sobre el referèndum gira al voltant de les garanties que pot oferir aquesta votació, que a diferència del 9N, serà vinculant. Amb la Generalitat llesta per convocar i votar amb la mateixa normalitat i seguretat jurídica que requereix qualsevol procés electoral, l'enquesta d'avui de La Vanguardia reforça l'argument, com ahir destacava el president Puigdemont, que diu que la gran garantia del referèndum serà la participació.Segons el diari del Grup Godó, més de la meitat dels catalans té clar que participarà en la votació de l'1 d'octubre, en concret el 54% dels enquestats. Una dada que els analistes creuen que pot anar a l'alça i, fins i tot, fregar el 60%, un percentatge que legitimaria un resultat vinculant. Amb la participació que detalla La Vanguardia la victòria seria del 'Sí', i per tant, el Govern encetaria el procés per esdevenir un nou Estat.