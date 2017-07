La Cambra de Comerç insisteix amb els beneficis d'una Catalunya independent dins d'Europa

Última actualització Diumenge, 2 de juliol de 2017 11:25 h

El president de la institució avisa que seria un país econòmic de "primera línia"

Vint-i-quatre hores després de l'acte municipal en favor del referèndum el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Miquel Valls, ha recordat els beneficis d'una Catalunya independent dins de la Unió Europea, que s'erigiria com un país econòmic de "primera línia" pel turisme, les exportacions i la competitivitat.

En l'entrevista del diumenge del 324, el president de la Cambra ha fet aquesta valoració quan ha recordat que l'any 2013 les tretze cambres catalanes, adherides al Pacte pel Dret a Decidir, demanaven un procés amb plenes garanties legals i amb un resultat vinculant i reconegut per totes les institucions. Unes consideracions que es duran a terme en el referèndum anunciat pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont.Valls, que considera que no cal fer de nou un nou manifest a favor del dret a decidir dels catalans, ja que amb el 9N les cambres ja van considerar que el poble català es podia pronunciar i calia trobar una via dialogada amb l'Estat, escull que ara també existeix, ha considerat "normals" les paraules d'ahir de Puigdemont on avisa a l'Estat que els catalans no tenen "por" per votar: "l'acte d'ahir és per animar a la participació".El president de la Cambra ha titllat de "problemàtica" la resposta que va donar l'Estat contra Mas, Ortega, Rigau i Homs, inhabilitats per tirar endavant la consulta del 9N, i demana "més flexibilitat" perquè el diàleg pugui facilitar una resposta democràtica al "problema polític" que viu Catalunya.