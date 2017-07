Detingut un membre d'Arran per l'acció en defensa del referèndum a la seu del PP

Última actualització Diumenge, 2 de juliol de 2017 16:05 h

És un dels set investigats per l'intent d'ocupació de la seu dels populars

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



L'intent d'cupació de la seu del Partit Popular de Catalunya amb urnes per reivindicar el referèndum ja té el primer detingut, els Mossos d'Esquadra actuat aquest matí contra un dels set investigats per l'acció que les juventuts de la CUP a la seu popular el passat 27 de març. L'acte va concentrar una setantena de persones que amb una pancarta on s'hi podia llegir que "l'autodeterminació no es negocia, referèndum sí o sí" reivindicaven que "sense no hi ha independència".

Arran a la seu del Partit Popular de cATALUNYA © Twitter Arran Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes arran, cup, seu pp

ACN.- Un dels set investigats d'Arran, les joventuts de la CUP, que estan investigats per l'intent d'ocupació de la seu del PP de Barcelona a finals del passat mes de març, hauria estat detingut pels Mossos d'Esquadra, a mig matí d'aquest diumengem, quan sortia de casa seva. A l'espera que la policia catalana ho confirmi, segons fonts d'Arran Jovent, el detingut ha estat traslladat "contra la seva voluntat" a la Comissaria de Les Corts per passar a disposició judicial. El moviment de les joventuts cupaires han convocat una concentració de rebuig per aquesta tarda a les portes de la seu policial. El jove està investigat per delictes de desordre públic i danys, juntament amb sis companys més del jovent de l'esquerra independentista que no es descarta que també puguin ser detinguts. Els set militants no van anar a declarar el passat 1 de juny al Jutjat d'Instrucció 11 de Barcelona, on se'ls havia citat.