[Vídeo] Albiol defensa que els unionistes no puguin votar en el referèndum

Considera que és el Partit Popular és qui dóna veu als no independentistes

Exercici de surrealisme del líder del PP Català, Xavier Garcia Albiol considera que els unionistes no tenen dret a votar en un referèndum per expressar la seva opinió sobre la independència de Catalunya perquè per això ja hi ha el seu partit polític: "el debat a Catalunya és donar veu i defensar els que no som independentistes".

Xavier Garcia Albiol, líder del PPC

Este es el compromiso del Partido Popular en Cataluña @Albiol_XG pic.twitter.com/0OsJJbewGK — Partido Popular (@PPopular) 2 de juliol de 2017

Albiol, que es trobava de visita a Tenerife, afirma que davant els qui volen "silenciar i fer invisibles" els qui no són independentistes, el Partit Popular lluita per "donar veu" als unionistes, perquè mentre governi el Partit Popular a la Moncloa, "ningú convocarà un referèndum". La reflexió, que de per si es contradiu perquè en el moment que defensa que no es pugui votar a Catalunya està negant el vot tant als unionistes com els independentistes, ha assolit el seu màxim de coherència quan ha sentenciat que els populars seguiran "avançant" per defensar les normes més elementals de la democràcia.