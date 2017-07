Les platges de la demarcació de Barcelona comencen la temporada amb un 8,4 de valoració

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 05:00 h

La Diputació de Barcelona aposta pel big data on-line per millorar la competitivitat de les platges de la demarcació

La corporació aporta als municipis del litoral barceloní 840.000€ per garantir la seguretat i la salubritat de les platges

La bona valoració de les platges segons aquest estudi del Laboratori de Turisme de la Diputació, realitzat dins de l’àrea d’innovació en intel·ligència turística per a la millora de la competitivitat de les destinacions de la costa, es dóna a la major part del territori, tant entre turistes estrangers com entre visitants locals, i és menys elevada, tot i ser positiva, la puntuació emesa pel turista de la resta de l'Estat, molt especialment a la ciutat de Barcelona.

S’han analitzat més 270.000 continguts generats pels turistes i visitants en relació a més de 120 platges de 26 destinacions, i que han estat compartides pels usuaris en plataformes de referència a Internet, tant xarxes socials genèriques com especialitzades en turisme.



La reputació de les platges de la Destinació Barcelona està molt distribuïda entre les diferents plataformes online analitzades, cosa que és interessant per multiplicar les opcions de captació de nous visitants, però que és també el principal desafiament per als gestors de les destinacions que vulguin realitzar un seguiment de la seva imatge a Internet.



Des d'un punt de vista qualitatiu, en general les platges de l’entorn de Barcelona són comentades en termes de tranquil·litat i de qualitat de la sorra i de l’aigua.



Campanya de platges 2017 de la Diputació



Salut Pública de la Diputació dóna suport, cada any, als municipis costaners de la demarcació -excepte a la ciutat de Barcelona- per garantir-hi el servei de salvament i socorrisme, per al lloguer i el manteniment del material sanitari i de les infraestructures de vigilància, salvament i socorrisme, i per a campanyes d'educació i informació relacionades amb la protecció i la promoció de la salut en les platges. Aquest any, s’han destinat 830.000 € per a aquest suport.



A més, se’ls facilita retolació i banderoles per a la identificació dels llocs de socors; para-sols per als llocs de socors per a la protecció del personal de salvament i socorrisme; polseres per identificar els infants i facilitar la seva trobada en cas de pèrdua, que es poden sol·licitar en els llocs de socors; i cartells informatius de l’estat de la mar i de la radiació ultraviolada, per a informació de les persones usuàries.





També s’ofereix material de sensibilització i educació sobre l’ús responsable d’aquests espais, com són el desplegable amb informació sobre mesures de protecció solar, de bany segur i de tractament per picada de medusa i el conte Els pirates de la platja que permet que els infants coneguin, de manera lúdica, els riscos que hi ha a la platja i els aprenguin a minimitzar.

Els ajuntaments ofereixen un servei de salvament i socorrisme durant la temporada de bany amb l’objectiu de prevenir accidents tant a la zona immediatament limítrofa a la sorra com a l’aigua.