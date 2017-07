L'Estat prepara la maquinària per actuar contra els municipis compromesos amb el referèndum

Última actualització Diumenge, 2 de juliol de 2017 20:30 h

L'executiu de Rajoy reacciona al compromís municipal

Els municipis catalans compromesos amb el referèndum són en el punt de mira, a només tres mesos del referèndum i amb el Govern llest per explicar les garanties de la votació de l'1 d'octubre, el Gobierno prepara la maquinària per actuar contra el món local compromès amb el dret a decidir dels catalans.

El manifest signat per més de 500 municipis que es comprometen a col·laborar amb la Generalitat i el Parlament per poder fer efectiva la jornada de votació de l'1 d'octubre ha mobilitzat el Gobierno, que entén que la col·laboració municipal és imprescindible perquè es pugui fer un procés electoral efectiu i amb garanties perquè el resultat final sigui vinculant.

Els governs dels municipis són les institucions que tenen actualitzat el cens i hauran de fer efectiva la publicitat institucional, no només per a la convocatòria sinó també per anunciar quin són els espais habilitats per poder votar i penjar la publicitat exterior i fixar la propaganda, oferir llocs per fer actes de campanya, sortejar els presidents i vocals de les taules i complir, en definitiva, el seu paper indispensable de l'administració electoral segons la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

En aquest sentit, el Gobierno sap de la importància quasi vital del món municipal, així que ja ha començat a treballar a articular accions per, per exemple, pressionar econòmicament el món local a més d'aprofitar qualsevol competència estatal que impedeixi el funcionament regular de l'administració.

