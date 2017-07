Colau, de liderar l'ocupació de bancs i aturar desnonaments a qüestionar el referèndum

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 09:30 h

L'alcaldessa qüestiona el referèndum de l'1 d'octubre com eina de canvi

El poder destapa la verdadera cara de la persona, el candidat s'oblida de les promeses i vira cap a una nova estratègia que li permeti aguantar el màxim possible el càrrec. Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, és l'últim exemple d'aquesta tradició més que centenària on el líder que des del carrer va ocupar bancs i va lluitar per aturar desnonaments ara es plega davant de l'statu quo.

El referèndum arriba en molt mal moment per a l'alcaldessa, amb diversos fronts oberts a la ciutat i amb la novena jornada de vaga de Metro com a cirereta del pastís. En l'entrevista d'avui a El Periódico, Ada Colau ha demostrat com ha guardat la seva ànima revolucionària per abraçar a la més conservadora.

La batllessa de Barcelona ha confessat que el consistori està a l'expectativa de conèixer els detalls, ja que "sembla difícil" que en tan poc temps es donin totes les garanties per celebrar un "bon" referèndum o "una altra cosa". En aquest sentit, Colau posa en dubta que en "tan poc temps" es donin totes les garanties per celebrar un "bon" referèndum: "no enganyem a la població, l'objectiu no és senzill". L'exlíder de la PAH diu "entendre" la "impaciència d'alguns", però "tirar milles amb el referèndum no és eficaç".

El director d'El Periódico, Enric Hernández, pregunta si el que pretén Colau és que els sobiranistes esperin que a Madrid hi hagi un canvi de majories que permetin el referèndum, qüestió que l'alcaldessa respon amb un "mai", i reblar que "quan tens objectius tan ambiciosos com fer aquest referèndum tothom ha de treballar per fer-lo possible". L'afirmació, que contradiu a l'anterior on deia que no es tirés "milles", ha dut Hernández a posar en dubte el posicionament seu i del partit: "Em fa gràcia. Insisteixen que ens definim perquè no els agrada la nostra resposta, però estem més definits que ningú. Sempre hem dit el mateix: que donem suport a el dret a decidir",

Els funcionaris com excusa

Colau, que sap que els funcionaris no juguen cap paper en els processos electorals, ha etzibat que com a alcaldessa no posarà "en perill la institució ni cap funcionari que pugui trobar-se en una situació de risc o de compromís", per afirmar "fermament" que això no es produirà. La líder del consistori distingeix, "una cosa són les opcions polítiques i una altra la meva responsabilitat com a alcaldessa".

