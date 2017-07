La llei del referèndum protegirà les persones i empreses que hi participin

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 10:30 h

El text s'empara en la llei internacional per exercir el dret a decidir

El Matí de Catalunya Ràdio ha donat a conèixer el text de la Llei del Referèndum, un document de quatre pàgines que estableix que el poble de Catalunya és un subjecte "polític sobirà" i com a tal, exerceix el dret a decidir lliure i democràticament la seva condició política. La llei estableix un règim jurídic excepcional per regular i garantir el referèndum, que preval per sobre de totes aquelles normes que hi puguin entrar en conflicte, i protegeix a les persones i empreses que participin en aquesta llei, "atès que desenvolupa l'exercici del dret a l'autodeterminació que forma part de l'ordenament jurídic vigent".

L'objecte de la llei recull les conseqüències del resultat i la creació de la Sindicatura Electoral de Catalunya, i s'empara als pactes sobre drets civils i polítics i sobre drets econòmics, socials i culturals aprovats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre 1966, ratificats en vigor al regne d'Espanya des del 1977. Segons els dictàmens del Tribunal Internacional de Justícia, el text afirma que durant la segona meitat del segle XX s'han donat casos de nous Estats que han exercit el dret a l'autodeterminació sense que aquest vingués motivat per la fi de l'imperialisme, ja que el tribunal constata que el dret a decidir dels pobles ha evolucionat i que en contra d'aquesta evolució no ha sorgit cap norma ni costum en ordre internacional que prohibeixi el dret a decidir que es considera vigent.

En aquest sentit, Parlament de Catalunya ha expressat de manera continuada i inequívoca el dret de Catalunya a l'autodeterminació, com així es va manifestar en la Resolució 98/III sobre el dret a l'autodeterminació de la nació catalana del 12 de desembre del 1989 i ratificada en la Resolució 679/V, adoptada l'1 d'octubre de 1998 i en la Resolució 631/VIII del Parlament sobre el dret a l'autodeterminació i sobre el reconeixement de les consultes populars sobre la independència adoptada el 10 de març de 2010 i la declaració de sobirania del 6 d'octubre del 2016.

En l'argumentació de l'objecte de la llei, el text considera que l'aprovació de la llei és la màxima expressió del mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015, on es demana culminar el procés amb la convocatòria del referèndum d'autodeterminació on hi conflueixen la legitimitat històrica i la tradició jurídica i institucional del poble català amb el dret a l'autodeterminació. La llei s'erigeix com l'opció necessària per a poder exercir el dret dels catalans a decidir el futur polític de Catalunya, especialment després de la ruptura del pacte constitucional espanyol de 1978 que representa l'anul·lació parcial i la completa desnaturalització de l'Estatut de l'any 2006 aprovat pel Parlament i referendat pel poble.

En l'exposició, el text considera que la llei és resultat de la frustració generada pel darrer intent del Parlament per tenir el ple reconeixement del poble català en la seva participació en la vida política, social, econòmica i cultural de l'Estat sense discriminació. Insisteix en els esforços per trobar una via acordada perquè Catalunya decidís lliurement el seu futur i concreta que la llei que exposa serveix per posar en mans dels catalans la decisió sobre el futur polític del país amb l'eina més "radicalment" democràtica de la qual es disposa: el vot.

