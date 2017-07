El mastegot de Junqueras a Colau sobre el paper dels funcionaris

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 11:30 h

El vicepresident respon a l'entrevista de l'alcaldessa a El Periódico

L'entrevista de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a El Periódico de Catalunya on carrega contra el referèndum avisant que com alcaldessa "no posarà en perill ni la institució ni cap funcionari que pugui trobar-se en una situació de risc o de compromís" ja ha tingut resposta del Govern.



El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, durant l'entrevista d'El Món a RAC1, s'ha mostrat sorprès per les paraules de l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, sobre la gran protecció que farà dels funcionaris de l'ajuntament. Junqueras s'ha preguntat "en quin procés els funcionaris tenen un paper actiu?", per reblar que en els processos electorals no es posen funcionaris, "cap ni un", per tant, "si no hi són mai, i es fa com sempre, no passarà res". El líder d'ERC ha insistit, "l'ajuntament, de Barcelona o l'Hospitalet, no en posa, no ho ha fet mai, no hi ha cap raó, és el colmo, si mai els treballadors treballen en processos com aquests, com es posen en perill si ho farem com sempre?".