L'alcaldessa de Badalona és clara i contundent en la seva defensa del referèndum

Dolors Sabater forma part del món anomenat comú, el mateix que el d'Ada Colau, mentre la primera va liderar Guanyem Badalona la segona ho va fer amb Barcelona en Comú, un nom que substituïa el de Guanyem Barcelona, marca que fou registrada per un assessor del Partit Popular de Badalona. Malgrat compartir un espai polític comú, la determinació i la claredat de les dues alcaldesses és molt diferent.

Si avui l'alcaldessa de Barcelona no es comprometia amb el dret dels seus ciutadans de votar en el referèndum de l'1 d'octubre, la seva homòloga a Badalona, Dolors Sabater, no ha tingut cap tipus de dubte a l'hora de defensar que com a representant de l'Ajuntament de Badalona que els veïns de la ciutat podran votar. Dolors ha explicat que el consistori està a l'espera de rebre la petició formal de la Generalitat, text que reclama el "consens plural" del govern, per estar al costat de la democràcia, "no volem obstaculitzar el dret dels veïns a votar i expressar lliurement la voluntat" i anunciar que "no hi ha cap altre lloc on estar que al costat del poble i la democràcia".





L'alcaldessa de Badalona, @mariadolorsa, es deixa d'ambigüitats: Posarà les urnes l'1-O. pic.twitter.com/159SKQe7as — Joan Solé (@JoanSole_) 3 de juliol de 2017 Sabater no només ha fet una defensa aferrissada de la democràcia i el referèndum, sinó que també ha fet un pas més enllà anunciant que "evidentment aniré a votar", ja que, segons l'alcaldessa, "la solució passa per la independència".

