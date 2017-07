Les enquestes de Madrid dibuixen una alta participació en el referèndum

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 16:15 h

El Confidencial eleva la xifra a un 70,1%

22 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La gran diferència de la consulta del 9N amb el referèndum de l'1 d'octubre és el caràcter vinculant d'aquest últim, que en cas de victòria tindrà la legitimitat perquè el govern de la Generalitat proclami la República catalana.

L'enquesta publicada per El Confidencial registra que en el referèndum unilateral de l'1-O tindria un 70,1% de participació, si més aquest és el percentatge d'enquestats que han dit que tenen clara la seva cita amb les urnes. El 17,5% restant declara que no hi anirà, mentre que l'11,3% restant no té clar si hi anirà o no.

Aquesta xifra, la del 70,1% de participació, és la més alta que s'han donat des que es pregunta directament sobre la participació de l'1-O. Entre les franges d'edat amb més participació destaca la de 26 a 35 anys, que seria del 80,3%, i la de 36 a 45 que amb 9 punts menys, el 71,2%, concentraria del 26 als 45 el gran gruix de participants.

El mateix diari, en l'anàlisi de l'enquesta, avisa que la participació de la consulta del 2014 va ser molt menor, però en cas de ser aquesta el 61% votaria a favor de la independència. Un resultat que legitima que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pugui proclamar la independència de Catalunya.