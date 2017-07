Un col·laborador d'El Periódico carrega contra la portada del diari

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 18:10 h

Toni Aira, analista polític, critica que no es faci cap menció a la novena jornada de vaga

L'entrevista monotema de l'alcaldessa Ada Colau a El Periódico sobre el referèndum, per justificar el no posicionament de la líder de Barcelona en Comú, i de retruc, de Catalunya en Comú, ha tingut una crítica inesperada, la d'un dels col·laboradors més destacats del diari.

NOVENA setmana de vaga de metro en dilluns pic.twitter.com/2Q9msiEpJj — Toni Aira (@toniaira) 3 de juliol de 2017

Toni Aira, analista polític, ha ironitzat sobre la portada i l'entrevista del diari mitjançant el seu compte a Twitter on es pot veure com el periodista adjunta una foto amb el text "novena setmana de vaga de metro en dilluns", amb la paraula novena tota en majúscules. La queixa, que no només ha estat seva sinó també de molts usuaris de la xarxa, mostra una part de les queixes que a poc a poc van aflorant a la redacció d'El Periódico que si ja han de suportar les pressions de la direcció per mantenir un alt nivell de treball amb unes condicions que han anat empitjorant, veuen com la línia editorial del diari dirigit per Enric Hernández ha abandonat la bandera de ser el mitjà progressista de Catalunya per abraçar les tesis de l'statu quo.