La CUP deixa verda Iniciativa per no anar a l'acte del referèndum

La presidenta parlamentària de la CUP retreu que els membres d'ICV no escoltaran les explicacions de JxSí i la CUP sobre els detalls legislatius del referèndum

ACN Barcelona .- La presidenta parlamentària de la CUP-Crida Constituent, Mireia Boya, ha criticat que CSQP no assisteixi com a grup parlamentari a l'acte sobre la llei del referèndum que han organitzat Junts pel Sí (JxSí) i la CUP per presentar els detalls legislatius de la votació de l'1-O, i que tindrà lloc aquest dimarts al migdia a l'Auditori del Parlament. En un missatge des del seu compte personal de Twitter, Boya ha piulat: "ICV no va a l'acte demà. Podem i EUiA si. Vell i nou. Canvi i status quo. Revolució i règim. El poble i la cadira".

Tal i com ha avançat l'ACN, sí que assistiran a l'acte els diputats Albano Dante Fachin, Joan Giner i Àngels Martínez -tots tres membres de Podem-, així com el coordinador general d'EUiA i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, també membre de l'executiva de Catalunya en Comú. El grup parlamentari de CSQP ha constatat en una reunió aquest dilluns al migdia que no hi havia acord per anar a l'acte.