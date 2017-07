Puigdemont cessa Baiget i dona a Vila la conselleria d'Empresa

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 20:40 h

Primeres crítiques dins del partit. Un càrrec del PDeCAT demana a Baiget que dimiteixi

L'actual conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Jordi Baiget, del PDeCAT, ha estat notícia per haver declarat que el pròxim 1 d'octubre podria convertir-se en un nou 9N. Les afirmacions, fetes a El Punt Avui, no van agradar gens a bona part del sector sobiranista i fins i tot la CUP en va demanar a dimissió. Ara també ha rebut crítiques dins del seu partit.

El matís de Baiget

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha assegurat que en cap moment ha tingut la sensació d'haver estat deslleial ni amb el president de la Generalitat ni amb el Govern. "No seré cap obstacle, jo sempre m'he comportat d'una manera lleial amb el compromís que tinc", ha manifestat en declaracions als periodistes després de la polèmica que ha desfermat la seva entrevista a 'El Punt Avui'. Baiget ha assegurat que està "fermament compromès" amb què el Govern i el Parlament aprovaran les lleis que faci falta perquè es pugui votar. Però ha afegit que, tenint en compte la reacció de l'Estat, no s'ha de tancar "cap opció", tampoc la de repetir un 9-N, per tal que els ciutadans puguin votar "a través de qualsevol altre instrument que permeti mesurar la realitat".

La defensa del seu partit

Immediatament després que la notícia agafés volada, el PDeCAT va tancar files al voltant del conseller. La coordinadora general del partit, Marta Pascal, va mostrar-se "tranquil·la" pel compromís "clar, inequívoc i sense fissures" del conseller amb l'1-O. En una roda de premsa a la seu de la formació posterior al Comitè Nacional, la també diputada de Junts pel Sí va constatar la "confiança plena" del PDeCAT amb tots els membres del Govern, i va assegurar que Baiget "no fallarà", a menys de tres mesos de la celebració del referèndum.

La petició de dimissió de la CUP

El diputat parlamentari de la CUP Benet Salellas va demanar ahir la dimissió de Jordi Baiget en un contacte amb la premsa. Salellas va sentenciar que "qualsevol persona del Govern que no estigui compromesa amb el referèndum ha d'apartar-se". La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, també en va demanar la dimissió a través de Twitter.

Les crítiques dins del PDeCAT

Ahir al vespre un càrrec del PDeCAT feia un contundent tuit on deixa entreveure que el millor per al procés seria la dimissió de Baiget. El responsable d'immigració del partit, Èric Bertran, escrivia: "Un servidor públic és aquell que posa per davant el bé col·lectiu al seu patrimoni. Especialment en aquests moments". És la primera veu dins del partit que es mostra clarament crítica contra la posició del conseller i que demana una reacció.



Un servidor públic és aquell que posa per davant el bé col.lectiu al seu patrimoni. Especialment en aquests moments. — Èric Bertran !¡*¡! (@ericbertran) 3 de juliol de 2017

