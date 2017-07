Acampada Jove, el jovent del Sí

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 05:00 h

El festival político-musical organitzat per les Joventuts d’Esquerra Republicana se celebrarà aquest 13, 14 i 15 de juliol a la vila de Montblanc

Aniol Costa.- El punt de trobada més gran del jovent independentista dels Països Catalans torna carregat amb el bo i millor del panorama musical en català i la força de la reivindicació per guanyar el referèndum de l’1 d’octubre. L’Acampada Jove, el festival polític i musical de referència als Països Catalans que tindrà lloc els propers 13, 14 i 15 de juliol a Montblanc, tornarà a ser un punt de trobada fonamental per compartir experiències, divertir-se i treballar per la construcció nacional del nostre país.

Sota el lema “Viu la llibertat”, aquest festival es reivindica com un espai d’oci alternatiu on durant tres dies els joves podran viure i gaudir d’una manera diferent de xerrades, activitats i concerts plens de compromís i envoltats d’un ambient de llibertat.I és que a diferència d’altres festivals de música l’Acampada Jove es caracteritza per tenir un fort missatge polític. Aquest any fent especial atenció al referèndum d’autodeterminació que es celebrarà l’1 d’octubre al principat de Catalunya, però també posant el focus a les reivindicacions feministes i ecologistes que han acompanyat sempre l’organització.Segons el director de l’Acampada Jove, Pau Morales, “”.De fet al llarg dels tres dies els acampats i acampades del festival podran assistir a xerrades i activitats centrades en donar arguments pel Sí a la independència. Sota el lema Diem Sí a la República es debatran temes com l’acollida de refugiats, el procés constituent, el drets del col·lectiu LGTB, el feminisme, l’antifeixisme o els drets laborals.Així mateix també se celebrarà un acte polític central en què intervindran Oriol Junqueras, Marta Rovira i Pau Morales, portaveu de les Joventuts, a més de l’alcalde de Montblanc Pep Andreu i la portaveu de les JERC Camp de Tarragona, Aina Rovira.Durant tot el dia també es podran veure pels carrers de Montblanc actuacions de colles de cultura popular com castellers, diables, grallers o bastoners.En aquesta vint-i-dosena edició del festival, l’Acampada Jove tornarà a comptar amb els grups de música en català més rellevants del moment. Dijous els acampats gaudiran de les actuacions d'Aspencat, La Pegatina, Doctor Prats, Xeic!, JoKB, La Terrasseta de Preixens, Miquel del Roig i DJ OGT. Divendres d'Els Amics de les Arts, Buhos, Boikot, Mellow Mood, Cesk Freixas, Brams, Hora de Joglar i DJ Sendo. I finalment el dissabte l’Acampada Jove tancarà amb Zoo, Itaca Band, Ebri Knight, Smoking Souls, Ovella Xao, El Diluvi, Roba Estesa, Segonamà i Tropical Riots PD’s. L'organització farà públic l'horari dels concerts en els propers dies.L'Acampada Jove és possible gràcies a la col·laboració de més de 500 militants de les Joventuts d’Esquerra Republicana organitzats en diversos torns i diferents grups de treball com servei d'ordre, barres, economia, manteniment o comunicació. Aquests joves treballen durant els dies del festival per fer que l’Acampada Jove sigui possible any rere any i hagi esdevingut un dels festivals amb més trajectòria del nostre país. Un festival polític fet pel jovent i per al jovent. En aquest sentit, el director de l’Acampada Jove, Pau Morales, ha afirmat orgull que "”.L'Acampada Jove ha congregat prop de 30 mil joves en les seves últimes edicions convertint-se així en un dels festivals de referència del panorama català i esdevenint el punt de trobada del jovent independentista dels Països Catalans.