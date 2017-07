Puigdemont destitueix Baiget per les seves polèmiques declaracions sobre el referèndum

Última actualització Dilluns, 3 de juliol de 2017 21:05 h

El titular de Cultura, Santi Vila, substitueix el ja exconseller al capdavant de la cartera d'Empresa i Coneixement

ACN Barcelona .- El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destituït aquest dilluns a la tarda el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, per les polèmiques declaracions en una entrevista a 'El Punt Avui'. Baiget no descartava, tenint en compte la reacció de l'Estat, que es pogués repetir un 9-N per tal que els ciutadans puguin votar "a través de qualsevol altre instrument que permeti mesurar la realitat". Puigdemont ha signat aquesta mateixa tarda el nomenament de Santi Vila com a substitut de Baiget. El relleu entrarà en vigor demà quan sigui publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Santi Vila mantindrà temporalment el càrrec de conseller de Cultura fins que es nomeni un nou titular d'aquest altre Departament.

Després que en l'entrevista afirmés que no s'ha de "bandejar" el 9-N perquè potser és el que s'acabarà fent, Baiget ha intentat aclarir la seva posició en declaracions als periodistes en un acte sobre un conveni referent a polígons industrials. Garanteix el seu compromís amb què el Govern i el Parlament aprovin les lleis necessàries per poder fer un referèndum l'1 d'octubre. Però la polèmica està en plantejar plans B en cas que l'Estat l'impedeixi. El conseller considera que no es pot obviar que l'Estat pot reaccionar intentant evitar l'1-O i, davant aquest escenari, el conseller ha defensat que no s'ha de descartar "cap opció". "No podem tancar-nos a altres alternatives perquè la ciutadania pugui expressar la seva voluntat", ha argumentat no descartant d'aquesta manera tornar a repetir un 9-N.Les declaracions han generat de seguida reaccions a l'arc parlamentari català, com per exemple les de la CUP, que ha demanat la dimissió del conseller.