La desmemòria del PSC amb els seus diputats díscols quan valoren la marxa de Baiget

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 09:05 h

Les paraules d'Iceta se li han girat en contra en la mateixa xarxa, que li han recordat un episodi de l'any 2014, quan tres diputats crítics del PSC van votar a favor, en contra de l'ordre de la direcció, del traspàs de la competència de referèndums perquè Catalunya pogués celebrar mitjançant un referèndum pactat la votació del 9 de novembre. La decisió dels socialistes fou la de suspendre Marina Geli, Núria Ventura i Joan Ignasi Elena, tres diputats que, en realitat, estaven demanant el que ara defensa el partit de Miquel Iceta, un referèndum pactat.La votació del gener del 2014 va servir per iniciar els tràmits perquè el Parlament exposes al Congreso les raons de Catalunya per poder decidir el seu futur polític, jornada en la qual hi van intervenir Jordi Turull, Marta Rovira i Joan Herrera. La cambra espanyola va rebutjar, en una jornada marcada per l'agressivitat dels discursos, la negativa de l'Estat a permetre una votació pactada.Un dels qui li va recordar al socialista Iceta aquesta efemèride fou Jordi Coronas, regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya per l'Ajuntament de Barcelona, que amb només un retall de premsa va recorda al primer secretari socialista les maneres de fer del PSC quan hi ha discrepàncies.