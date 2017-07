'Esquerres per la Independència' demostra com la poltrona ha canviat el discurs de Colau

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 12:50 h

Recorden com l'any 2015 va fer una crida a defensar el dret a decidir amb el crit "no podem esperar"

L'Ada Colau activista no és la mateixa que exerceix d'alcaldessa a Barcelona, la líder de Barcelona en Comú i Catalunya en Comú ha canviat. Ha passat de cridar al tancament del CIE a restar immòbil quan l'Estat li prohibeix fer-ho, de criticar que Trias renovés els contractes del consistori amb Telefónica a renovar-lo, de cridar a la vaga quan els treballadors són explotats a no defensar les proclames dels treballadors del Metro.



"No podemos esperar a un cambio de la CE ni sentencias partidistas. Exigimos el derecho a decidir. Y queremos hacerlo ya!” @AdaColau 2015 pic.twitter.com/FMyWjGcNdW — Esquerres per la Ind (@esquerresxlaind) 3 de juliol de 2017

Entre les múltiples proclames que ha fet l'alcaldessa també hi ha sobre les que va fer amb el dret a decidir, si els tuits on explica que ella, a diferència de l'expresident Mas, posaria les urnes que el 9N encara que l'Estat s'hi oposi, ara 'Esquerres per la Independència' ha recuperat un moment important de la campanya d'Ada Colau per arribar a l'alcaldia de Barcelona, on, al costat de Pablo Iglesias, secretari general de Podemos, etziba que Catalunya també ha fet "passos de gegants" i avisar que "no podem esperar", perquè "cada vegada som més, i no podem esperar ni a un canvi Constitucional ni sentències de tribunals absolutament partidistes", per reblar, "defensem el nostre dret a decidir, i ho volem fer ja, no podem esperar més".