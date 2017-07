Albiol prepara el terreny per la suspensió de l'autonomia

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 14:30 h

Avisa, des del Parlament, que és el que busca el Govern

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La resposta del Partit Popular de l'acte de presentació de la Llei del Referèndum no s'ha fet esperar, el líder de la delegació catalana, Xavier García Albiol, ha assegurat que el que busca el Govern, mitjançant l'aprovació d'aquesta llei de Junts pel Sí i la CUP, és la de provocar un xoc institucional i social que acabi amb la suspensió de l'autonomia.

Albiol, durant la seva intervenció a la sala de premsa del Parlament © 324 Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes albiol, pp, suspensió de lautonomia

Albiol, visiblement encès per la determinació dels dos grups parlamentaris per tirar endavant el referèndum que permetrà als catalans decidir el futur polític del seu país a les urnes, ha asseverat que l'acte d'avui no és de dignitat, sinó que és un "insult als demòcrates", per sumar que és un acte "totalitari" al més "pur estil Nicolás Maduro": "és una temeritat social i política".

Segons el líder del Partit Popular de Catalunya, l'acte d'avui és una "provocació" perquè les institucions de l'Estat suspenguin l'autonomia, "busquen que actuïn de manera molt contundent". Albiol ha avisat que a Catalunya "no hi haurà una doble legalitat", i que els polítics que lideren el procés volen ser "màrtirs", per aquest motiu busquen tirar endavant una llei que "no entrarà en vigor ni un sol minut", perquè l'Estat actuï.

Notícies relacionades