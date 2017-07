[Vídeo] Forcadell burla la diplomàcia espanyola i és rebuda pel Parlament Britànic

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 16:30 h

La presidenta del Parlament es reuneix breument amb el president de la Cambra dels Comuns

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha defensat aquest dilluns "la batalla per la democràcia" dels diputats catalans partidaris del referèndum. Ho ha fet davant d'alguns dels parlamentaris britànics que a partir d'ara formaran part del grup de discussió de Westminister, l'All- Party Parliamentary Group (APPG), sobre Catalunya. Forcadell ho ha esgrimit així en la seva intervenció a la sessió constitutiva del grup, que va aturar la seva activitat arran de les eleccions britàniques del juny. Els ha explicat la querella contra ella i els altres quatre membres de la Mesa del Parlament, i ha posat sobre la taula també temes com la memòria històrica, la corrupció i l'anomenada 'Operació Catalunya'. "Crec que hi ha interès fora, i la prova és aquest grup que s'ha creat aquí", ha reblat Forcadell. Poca estona abans s'havia reunit breument amb el president de la Cambra dels Comuns, el conservador John Bercow.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assistit aquest dilluns a la sessió constitutiva del grup de discussió sobre Catalunya, l'anomenat All-Party Parliamentary Group, de Westminster. Una desena de diputats han tornat a arrencar l'espai de treball després de l'aturada per les eleccions britàniques de principis de juny. A la sessió d'aquest dilluns hi han participat tretze diputats, tot i que en formaran part una vintena.



Explicar els greuges de l'Estat



"Estic contenta d'haver sentit la història i els aclariments que ens ha donat sobre l'acusació contra membres del Parlament català", hi ha afegit la conservadora Baronessa Hooper. Després d'escoltar Forcadell, no veu "cap justificació per les accions del govern espanyol, intentant pressionar per l'acusació": "No em sembla que fos de cap manera un acte criminal", ha sentenciat.

Així ha saludat el president de la Cambra dels Comuns, John Bercow, a Carme Forcadell en la seva visita al Parlament britànic pic.twitter.com/4Rfh9dGfc9 — Sergi Mulero (@sergimulero) 3 de juliol de 2017

La diplomàcia espanyola torna a estar que trina amb els èxits sembrats pel departament d'Exteriors català. En aquesta ocasió, l'Estat no ha pogut evitar que Carme Forcadell hagi estat rebuda a la cambra dels Comuns de Londres.Cal recordar que el rei Felipe VI va decidir no rebre a Forcadell personalment just depsrés que Carles Puigdemont fos nombrat president de Catalunya. La Casa Reial va demanar que la comunicacio es fes per escrit i no personalment.