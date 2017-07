CeballosNo, el hashtag en contra del 'quillo anticatalà' que vol el Barça

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 17:30 h

Sandro Rossell a la presó, polèmica pels seients lliures alliberats pels socis, silenci respecte al referèndum... l'actual junta directiva del Barça acumula successos que estan fent pujar la mosca al nas als catalans. Ara, però, acaba d'arribar la cirereta del pastís: el Barça vol fitxar el quillo anticatalà del Betis, Daniel Ceballos, que es va fer famós per fer tuits catalanofòbics, masclistes i que demostraven un baix nivell intel·lectual, moral i personal molt baix.

Malgrat això, el "club dels valors" vol fitxar aquest jugador. Un anticatalà confés i en ple procés sobiranista. Els socis i l'ambient indigna tal decisió i s'ha plasmat a la xarxa, on s'ha creat el hashtag #CeballosNo que demana al Barça que no fitxi el sevillà.

Un precedent que no s'acompleix

Aquest odi al sobiranisme català es viu molt al futbol espanyol. No és d'estranyar, doncs, que ja existeixi un precedent molt similar on el Barça sí que va actuar amb determinació, contundència i fent honor al seu eslògan: "més que un club". Ara fa un any i mig el Barça anava a fitxar Sergi Guardiola per a jugar al filial. Poques hores després de firmar el contracte, van aflorar uns tuits del 2013 del jugador que deia "puta Catalunya" o "hala Madrid". El contracte es va rescindir i el jugador no va acabar portant la samarreta blaugrana.