El director de El País a Catalunya menysté el nou conseller per ser 'sardanista'

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 18:30 h

El periodista català i actual director adjunt d'El País, Lluís Bassets, ha fet un tuit en to de burla per a referir-se al nou conseller de cultura escollit per Carles Puigdemont que substituirà Santi Vila, ja que aquest és el nou conseller d'Empresa i Coneixement en lloc del destituït Jordi Baiget. Bassets, se n'ha fotut del passat sardanista com un tret de baix to per a ser conseller.