Als universitaris espanyols 'els la pela' la independència de Catalunya

Última actualització Dimarts, 4 de juliol de 2017 19:30 h

La Universitat Complutense de Madrid suspèn un curs sobre el procés per falta d'alumnes

15 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Tot i que el procés a Catalunya es viu amb passió i entusiasme, en tots els àmbits de la societat, sembla ser que a Espanya els rellisca molt més del que podria semblar. Si més no als estudiants de Madrid: la Universitat Complutense de Madrid ha suspès un curs de 5 dies a la capital del Reino per falta d'inscripcions. I no era un curs mediocre ni molt menys, estaven previstes les intervencions d'Artur Mas, Ramon Cotarelo o Enric Millo, entre d'altres.

La Universitat Complutense de Madrid tenia previst oferir un curs del 3 al 7 de juliol anomenat 'El (des)encaje de Cataluña' per parlar i reflexionar sobre el procés que viu el Principat. Però ha quedat palès la nul·la implicació i interès dels alumnes espanyols en vers la independència de Catalunya. El curs s'ha hagut de suspendre per no arribar al mínim d'estudiants apuntats, la irrisòria xifra de 20 persones segons publica vozpopuli.com.

Davant l'evident fracàs, la universitat ha decidit cancel·lar el curs. Tal com es pot veure en aquest enllaç, les activitats i xerrades eren prou interessants per a atreure el jovent castís. Però no ha estat així.

Notícies relacionades