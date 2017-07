Català emprenyat, no ets un CATALÀ DE BE.......El català de Be, .. NO TE PRÀCTIQUES FEIXISTES, ...... ESTIMA CATALUNYA––––-I VIU PER LA NOSTRE INDEPENDÈNCIA–––––-AQUEST PAIS NO S'HA FER PER LA BOCA DEL ASA. !! –––CATALUNYA 19% del PIB (esteu asustats) I PP MES DE 900 IMPUTATS............ –––CATALUNYA 19% del PIB (esteu asustats) I PP MES DE 900 IMPUTATS............

4 de juliol de 2017, 21.17 h





!!..COM SEMPRE..!! .....VISCA CATALUNYA..!!



!!..COM SEMPRE..!!......VISCA EL REFERÈNDUM..!!.



!!,,COM SEMPRE..!!......VISCA LA INDEPENDÈNCIA...!!



!!..COM SEMPRE.,!!......VISCA ELS NOSTRES POLÍTICS,QUE AMB EL SEU ESFORÇ HAN FET POSSIBLE EL 1/O-



!!..COM SEMPRE..!!......GRACIES....GRACIES....GRACIES.......