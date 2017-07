[Video] Les reaccions més íntimes de la Llei del Referèndum

Última actualització Dimecres, 5 de juliol de 2017 05:00 h

Reportatge amb les reaccions just després de l'acte "Garanties per a la democràcia"

Gerard Sesé @gerardsese - Ahir a la tarda el Teatre Nacional de Catalunya estava rodejat en punts estratègics de furgos dels Mossos d'Esquadra. Màxima seguretat perquè res no espatllés un anunci de màxima transcendència: ja està a punt la llei que permetrà votar els catalans el proper 1 d'octubre. directe!cat hi va ser i, valgui la redundància, en directe us va oferir un periscope que hem resumit.





La Sala Gran del TNC va quedar petita, ja que més d'un centenar de persones no va poder seure als seients (866) que té l'aforament. Fins i tot, molts d'ells ens van acompanyar als periodistes a l'espai habilitat amb una pantalla per a poder seguir l'acte. En acabar, directe!cat us va oferir el següent reportatge per copsar, en calent, les primeres reaccions:

Comín: "L'article que invoca el govern espanyol per no fer el referèndum és franquista"



Un dels moments més peculiars va ser la trobada amb Toni Soler, historiador i periodista, i Toni Comín, conseller de Salut. El comunicador afirma que està molt bé que es donin explicacions i s'esvaeixin dubtes per tapar la rumorologia, i la intoxicació. El conseller, explica que la llei és un acte de credibilitat del govern, ja que "hem passat de l'estadi del desig a l'estadi de la realitat". A més, recorda als comuns que "l'article que invoca el govern espanyol per no fer el referèndum és franquista" i està segur que estaran al costat de la democràcia i hi acabaran participant.

Tardà: "Si Madrid impugna la llei, obeirem el Parlament de Catalunya"



El diputat a Madrid per Esquerra, Joan Tardà, va ser molt clar a l'hora de contestar què passaria si l'Estat fulmina la llei del referèndum: "continuarem endavant". Sobre si això vol dir desobediència, Tardà ho té clar: "no desobeirem Espanya, obeirem al Parlament de Catalunya.

Marta Rovira: "Ens fonamentem en el dret internacional"

A la mateixa pregunta, Marta Rovira afirma que no és l'Estat que haurà de jutjar la llei perquè s'empara en el dret internacional. A més, explica que "hi ha il·lusió" pel fruit que suposa la llei.

Joaquim Forn: "Volem que Barcelona pugui votar"

El regidor del PDeCAT a Barcelona, accepta que les forces sobiranistes per aconseguir que Barcelona en Comú acabi abraçant la participació en el referèndum, ja que desitja que la capital del país pugui oferir als seus ciutadans poder votar com en qualsevol altres eleccions.

Antonio Baños: "A la gent que no és independentista els hem de dir que és la manera de canviar les coses"

Antonio Baños, ara portaveu de Súmate, està convençut que s'ha d'anar als barris on la gent no se sent independentista i explicar que tant el 'Sí' com el 'No' és revolucionari perquè va en contra els que no els volen deixar votar.

Antoni Bassas: "Tots serem protagonistes"

El periodista ha contestat sobre el paper dels mitjans per a cobrir la informació del referèndum i intentar arribar a aquells sectors més reticents a celebrar-lo que "el futur serà una barreja de circumstàncies que ens sobrepassaran i tothom té la seva quota de protagonisme".



Pau Ricomà: "No cal fer el ruc, Ballesteros que acati la llei"



Pau Ricomà, cap d'ERC a Tarragona s'ha mostrat convençut que finalment l'ajuntament de Tarragona, dirigit pel socialista Josep Fèlix Ballesteros, acabarà cedir els col·legis electorals perquè "la legalitat l'obligarà, per tant, prou de fer el ruc".





