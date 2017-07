La premsa internacional ho té clar, amb el 'Sí' Catalunya és independent en 48 hores

Última actualització Dimecres, 5 de juliol de 2017 11:15 h

L'Estat no troba la via per contrarestar el missatge

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



És un fet, la premsa internacional no només està al cas del procés català sinó que, a més, no dubta en sentenciar que amb la victòria del 'Sí' el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya declararan la independència del país 48 hores després.

Portada del diari escocès The National © The National Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes independència, internacional

Malgrat els intents de menyspreu que exhibeix l'unionisme i l'Estat, la realitat és tossuda i transparent. La premsa internacional és quasi unànime a l'hora d'informar avui de l'anunci del Parlament de Catalunya sobre la Llei del Referèndum que dotarà de totes les garanties internacionals el referèndum de l'1 d'octubre.

Mitjans prestigiosos i influents es fan eco del procés, com l'agència Reuteurs, que titula sense embuts que Catalunya planteja una declaració d'independència només 48 hores després. El diari francès Libération, cita textualment, que "si una majoria de vots són a favor de la creació d'una república catalana, s'haurà de declarar la independència". El setmanari referent per a les institucions, POLITICO, que ja va manifestar la transversalitat i el caràcter europeu del moviment independentista, destaca el repte català a Madrid amb la llei de determinació. La BBC, el mitjà públic de la Gran Bretanya, explica les intencions catalanes per marxar de pressa d'Espanya després de la votació.

També han informat mitjans com Asia News Network, The Indian Express, Euronews, IBT, Radio Canada, RTL, La Libre Belgique, Clarín, L'Express, ANSA, Radio Popolare, JC Online, O Globo, La Tribune, Swiss Info, Aftonbladet i The National, el diari escocès que obre avui amb una portada monogràfica dedicada i la capçalera amb un detall de la bandera independentista per titular que Catalunya declararà la independència 48 hores després del 'Sí' al referèndum.

Notícies relacionades