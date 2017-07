Contundent acció de la PAH per denunciar la inoperància del govern Colau

Última actualització Dimecres, 5 de juliol de 2017 15:00 h

Ocupen 7 pisos a Barcelona per reallotjar persones que "l'ajuntament dóna l'esquena"

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Dur cop a Ada Colau i la seva gent. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, una organització que vetlla per l'habitatge digne i que va servir per a catapultar l'alcaldessa a la fama i la política, li ha etzibat un fort revés. La PAH ha reallotjat en set habitatges del carrer Aragó 477 a sis famílies "a qui l'Ajuntament ha donat l'esquena".

Amb aquesta acció, la PAH denuncia que l'Ajuntament no ofereix alternatives als veïns que han patit desnonaments i ha ocupat set pisos d'un bloc al carrer Aragó, el número 477, on hi allotjara sis famílies que van ser desnonades en altres barris de la capital catalana. Els nous veïns, tots ells en situació de vulnerabilitat, compartiran bloc amb inquilins afectats per un altre dels problemes d'habitatge que pateix la ciutat: un fons d'inversió va comprar les seves cases i té intenció d'expulsar-los, tal com informa eldiario.es.

Esperen grans sorpreses

El web de la PAH explica que segueixen "resistint a l'amenaça de desallotjament i a l'Assetjament de Norvet, a #Aragó477 fortes, organitzades i amb el suport Veïnal" i asseguren que "no podran amb nosaltres en la defensa i conquesta dels drets de les famílies que habitin l'edifici". El missatge acaba amb un misteriós "seguim preparant grans sorpreses que desvetllarem aviat, atents."





Notícies relacionades