La plantofada de Turull a Coscubiela que deixa el ras les contradiccions d'ICV

No és la primera vegada que el deixa en evidència

Aquesta tarda, com no podia ser d'una altra manera, un dels líders de CSQP, Joan Coscubiela, ha tornat a carregar contra el govern i els independentistes sobre la llei del referèndum. Però, una vegada més, les contradiccions i les fal·làcies que engreixen dia sí i dia també l'argumentació d'aquesta branca dels comuns ha quedat retratada per una resposta del diputat de Junts pel Sí, Jordi Turull.

Joan Coscubiela no es cansa de rebre a Twitter. Aquest cop ha tornat a demostrar la fragilitat del seu discurs afirmant en un tuit a mitja tarda: "Defensar Dret a votar en referèndum amb Llei a la qual Junts Pel Si i CUP no deixaran presentar esmenes, no sembla massa democràtic". Si ja és prou grotesc que s'atreveixi a dir que no és democràtic quan justament el seu partit no vol que Catalunya voti, Jordi Turull encara ha tirat esfondrat encara més l'ideari de Coscubiela.

Dirigint-se a ell directament ha sentenciat: "Vam voler fer-ho per ponència conjunta i vas dir que No! Per tu el problema no és com es tramita sinó el que es tramita". Turull fa referència a la decisió dels grups no sobiranistes del Parlament que van negar a participar al·legant que "s'estava buscant una desconnexió exprés" que això limitava "els drets de l'oposició".

.@jcoscu Vam voler fer-ho per ponència conjunta i vas dir que No!Per tu el problema no es com es tramita sinó el que es tramita #ComSempre https://t.co/DHod7iNKar — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 5 de juliol de 2017

Defensar Dret a votar en referèndum amb Llei a la que @JuntsPelSi i @cup_parlament no deixaran presentar esmenes, no sembla massa democràtic — J.Coscu #NoalTTIP (@jcoscu) 5 de juliol de 2017

