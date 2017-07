Podemos Catalunya crida a files a dissidents que pretenien boicotejar el referèndum

Última actualització Dijous, 6 de juliol de 2017 05:00 h

Desautoritzen un grupuscle lila radical unionista de Tarragona

Des de fa un parell de dies corre per la xarxa un pamflet firmat amb una argumentació que fomenta el boicot al referèndum i que podria signar el PP o Ciudadnos però, per sorpresa, porta la firma de Podemos. Concretament, de Podemos Torreforta, un barri de la perifèria de Tarragona. Tal com ha pogut saber directe!cat, el moviment és un grupuscle dissident que ha estat desautoritzat per Podemos de Tarragona i de Catalunya.

La formació lila ha acabat ràpidament amb una insurrecció protagonitzada per un grupuscle de Podemos de Torreforta, un barri de Tarragona. Aquesta secció local de la formació havia repartit pel seu territori un pamflet força esgarrifós amb unes argumentacions que fomentaven el boicot al referèndum de l'1 d'octubre. El document, adjunt a l'article, diu coses com que el referèndum "no està convocat per la majoria de forces catalanes" que "no està reconegut per les forces estatals" i que "serveix per amagar la corrupció".La formació lila no només ha desautoritzat aquest grup sinó que, tal com ha pogut saber, és possible que aviat apareguin notícies oficials en sentit contrari d'aquest pamflet. Un gest que diu molt a favor de Podemos Catalunya.