El govern passa de la sentència del TC i manté el “compromís amb el referèndum”

Última actualització Dimecres, 5 de juliol de 2017 19:00 h

Vicepresidència treu ferro a la sentència i interpreta que les “dificultats són les mateixes” que abans de la suspensió

ACN Barcelona .- El Govern de la Generalitat ha volgut treure ferro a la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la disposició addicional 40 dels pressupostos i que avisa que les partides impugnades no es poden destinar a finançar el referèndum de l’1 d’octubre. Fonts del departament d’Economia i de la Vicepresidència han assegurat a l’ACN que la interpretació que fa el Govern de la decisió del TC els permet mantenir el seu “compromís amb el referèndum”. Per al departament, la sentència “anul·la la disposició addicional però no la partida pressupostària” i això fa que l’executiu pugui mantenir el seus plans amb l’1-O. “Tenim les mateixes dificultats que ahir”, afirmen les mateixes fonts per justificar que amb o sense la sentència el referèndum es pot portar a terme igualment.

Aquesta interpretació de la sentencia arriba hores després de conèixer’s que el TC ha decidit anul·lar per unanimitat la disposició addicional 40 de la llei de pressupostos per aquest any, que estableix que “el Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya”. L'alt tribunal ha declarat que la resta de partides pressupostàries impugnades són inconstitucionals si es destinen a finançar el referèndum sobre el futur polític de Catalunya. El TC va suspendre cautelarment el 4 d'abril tant la disposició addicional 40 com les partides impugnades i aquest dimarts ha pres la decisió definitiva.

