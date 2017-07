[Vídeo] Matussera manipulació dels traductors d'HBO Espanya en una sèrie que esmenta el procés

Última actualització Dimecres, 5 de juliol de 2017 20:00 h

Els subtítols són diferents del que diu l'actriu

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



HBO emet una sèrie des del 2015 que s'anomena Casual, produïda pel canal Hulu. Ja va per la tercera temporada i té prou bones crítiques als Estats Units. A l'Estat espanyol no ha acabat de despuntar. HBO Espanya n'ofereix els capítols. El perfil de Twitter, Pantalla.cat, ha captat un moment de la sèrie on els seus protagonistes esmenten el procés i, a més, també n'ha detectat la tosca traducció al castellà.

Fragment de la sèrie Casual Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes casual, catalunya, hbo, internacionalitzacio, proces, series, subtitulació, traduccio

En un dels capítols de la tercera temporada de la sèrie 'Casual' es pot veure com una de les actrius afirma que una famosa youtuber no vol anar a fer-se una sessió de fotos a Espanya fins que la situació catalana no hagi acabat. Primer de tot, felicitar la producció i el guió per a citar un fet de tan radiant actualitat encara que sigui un serial fet als Estats Units. D'altra banda, a més, no es posiciona, ja que "que la situació catalana hagi acabat" potser vol dir quan s'hagi assolit la independència. De fet, per deducció, potser la youtuber no vol anar a Catalunya fins que aquesta ja no sigui Espanya.

Una traducció que fa pudor de socarrim

HBO Espanya ha tingut un problema a l'hora de traduir aquesta escena i ha tirat pel dret. Tal com es pot veure en les captures, han escrit "por el tema catalán" en comptes de quan acabi la situació. Aquesta traducció es podria interpretar com que la youtuber de Califòrnia és racista amb els catalans. D'aquesta manera, a més, HBO Espanya s'estalvia d'afirmar que a Catalunya està passant quelcom important.