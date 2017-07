Última actualització Dijous, 6 de juliol de 2017 08:30 h

El delegat del Comitè d'Empresa avisa que, "malauradament", anem cap a la desena jornada

En l'entrevista d'avui de Revista Mirall, Toni Edo, delegat del Comitè d’Empresa i secretari de comunicacions de la Confederació General del Treball, ha carregat durament contra la inoperància del govern de l'ajuntament per fer front a la crisi del transport públic de Barcelona: “enteníem que teníem un ajuntament proper, però ha demostrat ser un incompetent”

CGT denuncia que el comitè d’empresa va fer un escrit a la direcció demanant que durant el període d’aturades es deixés entrar de forma gratuïta als usuaris, ja que "no volem que no es faci un dany als usuaris". Petició que va ser rebutjada per TMB. Per a sindicat, el govern de l'ajuntament té un problema, "no ja d’incompetència i la poca capacitat per negociar, és que es creuen que són els abanderats de la lluita quan el que haurien de tenir present és que són els gestors d’una empresa. Un desastre". I etziba que, si durant els últims 18 anys han fet 10 vagues, mentre que en només 18 mesos de govern de Barcelona en Comú ja en són 24, Edo considera que “és equivalent a la voluntat de negociar que té la gent que gestiona l’empresa”.





El sindicalista, que justifica que hagin rebutjat l'arbitratge de la Generalitat per resoldre la situació perquè "ja fa quatre setmanes que no ha canviat res a les negociacions" i, per tant, entenien que era una estratègia per obrir un escenari que interessava a l'Ajuntament de Barcelona, denuncia que TMB i el consistori de Colau pretenen fer girar el debat actual al voltant de la qüestió econòmica: “A la direcció de TMB, amb Vidal, els interessa que el debat giri al voltant del tema econòmic, però aquí no hi ha cap mena de problema”.Edo, que estructura les demandes actuals en dues qüestions, les jubilacions parcials del 2019 i la privatització dels serveis de l'empresa, alerta els intents de TMB per replantejar l'estructura de l'empresa per tenir una base de treballadors a temps parcial que ocupin dos torns que correspondrien als treballadors de jornada completa: "el que pretén TMB és augmentar la part proporcional de la plantilla precària per via de dos nous torns. El resum és que es vol potenciar la precarietat dins de TMB".