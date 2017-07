Última actualització Dijous, 6 de juliol de 2017 10:45 h

Avisa que "és equivocat" pensar que amb la voluntat política es pot municipalitzar serveis

Barcelona viu una crisi de transport sense precedent, a més de la vaga del metro ara s'hi afegeix la crisi en el món del taxi i en la vaga convocada pel Bicing del 12 de juliol al 31 d'aquest mes. Unes aturades que demanen unes millors condicions salarials que, segons apunta CGT, en molts casos són de menys de 1.000 euros mensuals.





El primer tinent d'alcaldia i batlle accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha confessat aquest matí que la idea que l'ajuntament pot internalitzar només amb voluntat política "és equivocada". En l'entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Pisarello ha justificat d'aquesta manera l'enquistament de la crisi de la vaga de metro que dilluns vinent pot viure la desena jornada d'aturades.

El líder de Barcelona en Comú considera que TMB presta un bon servei, i que com a govern municipal han fet una forta inversió, que concreta en el 250%. Sobre les negociacions, el primer tinent afirma que la proposta que hi ha sobre la taula és "raonable" perquè "tenim els diners que tenim" i en cap cas comporta "retallades ni limitació dels drets laborals". Unes paraules que lliguen amb les de CGT, que en l'entrevista d'avui a Revista Mirall alerten de l'interès del consistori per fer girar el debat al voltant de la qüestió econòmica i no pas en la jubilació parcial del 2019 i la privatització dels serveis.

Segons Pisarello, "no hi ha raons" per mantenir la vaga, "no pots internalitzar perquè tens limitacions, quan fem una oferta fem una oferta bona". En aquest sentit, afirma que el problema de la no és la regidoria de Mobilitat ni l'empresa, ja que "les ofertes que s'han fet són molt raonables" i reblar que els treballadors "poden demanar més, però hi ha bones raons per arribar a un acord". El primer tinent justifica la posició de CGT en el sentit que ja de per si l'empresa té "un grau de conflictivitat elevat" i justifica el posicionament del consistori: "hi ha els interessos dels treballadors però també els dels usuaris. La idea que l'ajuntament pot internalitzar només amb voluntat política és equivocada".

