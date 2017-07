Podemos promou una insurrecció encoberta contra l'actual direcció de Podem Catalunya

Última actualització Dijous, 6 de juliol de 2017 12:05 h

Hi ha ordres no oficials de fer caure Dante Fachin per no adherir la formació a Catalunya en Comú

@JoanSole_ .- L'autonomia de Podem Catalunya molesta. Si aquest matí directe!cat explicava la insurrecció d'un grupuscle de Podem de Torreforta (Tarragona) per boicotejar el referèndum mitjançant material del partit manipulat per la secció local, ara hem pogut saber que Podemos està articulant una sèrie de contactes per fer fora de la direcció lila catalana a Albano Dante Fachín.

Tot comença la segona quinzena del mes de març, el procés constituent que va encetar l'actual Catalunya en Comú, el projecte polític de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, i el diputat d'En Comú Podem, Xavier Domènech, per guanyar les futures eleccions a la Generalitat de Catalunya, perd el rumb estable que mantenia durant els últims mesos. Podem, amb Albano Dante al capdavant, alerta que la constitució d'aquesta nova formació no té en consideració les bases, un fet que provoca que la formació acabi consultant a la militància si vol seguir endavant amb la incorporació al nou partit dels comuns. El 62,14% dels vots, amb una participació de l'11,45%, ho descarta.

Amb el 'No' de Podem, els comuns arriben a l'assemblea fundacional del 8 d'abril amb la força lila dividida. El sector crític desobeeix el mandat de les bases i decideix concórrer a les eleccions per escollir els 25 integrants de la direcció que tindrà com a cap de l'executiva a Xavier Domènech i Ada Colau de coordinadora. La tensió entre Podemos i Podem s'accentua, fins al punt que el 5 de maig el secretari general de la força lila a Catalunya escriu un article on denuncia que el procés de constitució de Catalunya en Comú ha estat pilotat per ICV, EUiA i BeC per no tenir els òrgans "descontrolats". Fachín, a més, exposa públicament les amenaces que va rebre la formació a l'hora de plantejar una alternativa a la direcció de Colau i Domènech: "molt bé –se'ns va dir-, si algú no vol estar a la 'llista de consens' que no hi sigui, que presenti una altra llista... a veure si pot competir amb 'la llista de l'Ada i el Xavi'".

Del missatge a l'acció directa a Catalunya

Si fins fa ben poc el malestar de Pablo Iglesias amb Fachín es canalitzava mitjançant missatges creuats a través de la premsa o en privat, ara la direcció de Madrid ha decidit aplicar l'acció directa enviant un tòtem del partit, Juan Carlos Monedero. El polític, exsecretari de Poceso Constituyente i Programa de Podemos, és el responsable de començar a mobilitzar els cercles perquè s'aixequin contra la direcció de Dante Fachín. Des de juny les xerrades de l'exdirigent per Catalunya han augmentat, a la vegada que les ha aprofitat per promocionar la figura de Xavier Domènech i restar suports a l'actual Consell Ciutadà. És per això que hi ha actes on Monedero afirma, sense embuts, que Domènech "és un dels nostres des del principi, és una persona que comparteix la idea que una força política sobiranista i d'esquerres a Catalunya només té sentit si forma part d'una força germana a Espanya, això és Xavi Domènech".

Aquests actes que ha anat fent Monedero s'han concentrat en la zona del Baix Llobregat, i en ells es pot veure com l'exdirigent critica que ha vist comportaments que no tenen res a veure amb el partit, "se'ns han colat arribistes! Han aconseguit llocs i no representen la formació" per reblar, "hi ha gent que ha de marxar del partit". En aquest mateix sentit, denuncia que Podem sempre havia tingut "cintura" per entendre els canvis que es produïen a Catalunya, cosa que ara no fa, ja que en lloc de ser "l'avantguarda dels canvis, ens identifiquen com els que creem problemes. Si els cercles diuen que la direcció no ho fa bé, la gent que no suma no ha d'estar a la direcció" i reblar de nou, "teníem secretaris generals que van acceptar el càrrec i no treballaven. Aquí ens hem de reinventar, repensar-nos, és una barbaritat que el nom de Podem no aparegui en el nou subjecte polític (Catalunya en Comú) per 1.300 vots... Volem una direcció que sumi i integri, i si ens hem de reinventar, ho fem".

El discurs de Monedero a poc a poc va guanyant força en les bases de Podem, segons les fonts consultades, la deriva interna per crear un corrent fot que "faci caure" Fachín agafen força arran de missatge que arriben des de Madrid, però mai amb caràcter oficial ni de figures de primera línia. Apunten que la direcció central no accepta que Fachín no estigui acompanyant el projecte de Colau i Domenèch mentre que, a la vegada, es desmarqui del discurs de CSQP contra el referèndum que intenta aplanar el camí del de Catalunya en Comú.