[Vídeo] Buenafuente dóna per feta la independència en el seu últim monòleg

ESPAÑA, MES DE......900 IMPUTATS....!! –-QUI DONA MES....?.––.............––QUI VOL RESTÀ A UN PAIS TAN PODRIT...!! .....? –––––- CATALUNYA 19% DEL PIB....!! La CAMORRA española, està espantada.........i treuen les "MOMIES" a passejar..........i AMENAÇAR, MENTIR I MANIPULAR......... La CAMORRA española, està espantada.........i treuen les "MOMIES" a passejar..........i AMENAÇAR, MENTIR I MANIPULAR.........

6 de juliol de 2017, 18.50 h

#14



PER CERT , LES TRES MÒMIES, FOTIEN EL PENA.



Agafadets de la ma, semblava que els porta-ban a la força. I algù d'ells, haurà dit: NO ME JODAS.., AHORA ME TOCA HACER ESTE PAPEL.....??



PER QUÈ REALMENT ESTABAN RIDÍCULS........ COM A NENS A PRIMERA FILA DE LA ESCOLA........